Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки

Глава российского государства Владимир Путин в своём телеобращении призвал украинских военных взять власть.

«Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов», – сказал президент.

Кроме того, он заявил, что военнослужащие на Украине не должны идти на поводу у нацистов.

«Не идите на поводу у нацистов, не допускайте использования детей и семьи в качестве щита», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Москва готова отправить в Минск на переговоры с Киевом свою делегацию. Об этом рассказал журналистом руководитель президентской пресс-службы пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в такую делегацию войдут представители МИД РФ, Минобороны РФ и администрации президента РФ.