Россия не наносила ракетных ударов по Киеву

Российском военном ведомстве опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского о нанесенном Москвой ракетном ударе по Киеву.

«Вооруженные силы России не наносили ракетный удар по Киеву, о героизме которого во время Великой Отечественной войны Зеленский наконец вспомнил», - сообщил в пятницу источник в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что появившиеся ранним утором яркие факелы над Киевом, которые позже попали в жилой дом, имеют другое объяснение.

«Минувшей ночью истребитель Су-27 ВВС Украины выполнял задачи воздушного патрулирования над Киевом. По ошибке одна из украинских систем противовоздушной противоракетной обороны, дислоцированных под Киевом, идентифицировала его как цель и атаковала из штатных средств», - сказал источник.

Утром 25 февраля в СМИ появилась информация о взрывах в украинской столице, а также возможных обстрелах российской стороной районов города. Информация позже не подтвердилась.

