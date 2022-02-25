Россия запретила полеты британских самолетов над своей территорией

Росавиация запретила Великобритании осуществлять полеты над территорией РФ.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации», — указывается в сообщении Росавиации. Уточняется, что мера распространяется и на транзитные полеты через воздушное пространство России.

Как пояснили в ведомстве, ограничения являются ответом на недружественные решения авиационных властей Великобритании по ограничениям на выполнение регулярных полетов судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с РФ, либо зарегистрированных в России.

В Росавиации рассказали, что накануне, 24 февраля, британским властям было направлено предложение провести консультации по вопросу выполнения полетов между двумя странами. «Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», — сообщила пресс-служба Росавиации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерских службах, самолеты Великобритании, которые уже направляются в Россию или в данный момент следуют транзитом, могут продолжить свой полет. Запрет касается только тех лайнеров, которые еще не вылетели.

В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полеты в Великобританию. Рейс «Аэрофлота», запланированный на 25 февраля, был отменен. В Росавиации заявили, что российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных шагов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Россия подготовила пакет ограничений, направленных против стран Запада, которые ранее ввели санкции против российских компаний. Об этом в ходе визита в Таджикистан заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уточнила, что ответные меры не будут зеркальными.