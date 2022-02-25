Россияне за один день сняли с банковских счетов 111 млрд рублей

Объем наличности в обращении 24 февраля в РФ подскочил сразу на 111,3 млрд рублей. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года, когда на фоне начала пандемии и предложения ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли 174,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

После того, как вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, 22 февраля объем наличности увеличился всего на 1,9 млрд рублей. После экстренного обращения Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля на российском финансовом рынке начался обвал. Уже в первой половине дня у банкоматов образовались очереди, при этом представители кредитных организаций утверждали, что нехватка наличности не носит системного характера, а банкоматы своевременно пополняются.

«Вероятно, вчера наблюдался пиковый спрос на наличность. Но со временем спрос будет стабилизироваться, причем довольно быстро, по мере того как потребители банковских услуг убедятся в бесперебойной доступности платежей, переводов и прочих операций», — пояснил агентству управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

При этом он допустил, что из-за «информационного фона» в ближайшие дни повышенный объем снятия наличных продолжится.

Ранее «Эксперт» писал, что в Думе рассказали, как избежать очередей в банкоматах. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина считает, что необходимо своевременно предоставлять объективную информацию и бороться с создателями фейковых новостей.

