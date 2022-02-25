Российские акции начали мощный отскок, а ЦБ показал, кто хозяин рубля

Сегодня Московская биржа не стала проводить утреннюю сессию, которая начинается в 7.00 мск. Решение абсолютно верное. С утра ликвидность рынка и число его участников невелики, поэтому даже продажи относительно небольшого объема акций приводят к сильному падению котировок. В результате, у многих игроков начинают срабатывать стопы, а при негативном сценарии активные спекулянты попадают на маржин-коллы (нехватку средств для поддержания позиции), и их принудительно закрывают брокеры. Это лишь усиливает падение.

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Вчера вечером российские акции практически не отреагировали на западные санкции. Тем не менее, сильный удар получили ВТБ и Сбербанк. Да, российские власти неоднократно говорили, что отечественная финансовая система готова к любым санкциям, а Банк России даже предусмотрительно проводил стресс-тесты. Но пока сложно сказать, насколько чувствительными будут введенные ограничения для двух крупнейших российских банков. Есть, в частности, вероятность того, что в свете последних событий и ВТБ и Сбербанк откажутся от выплаты дивидендов за прошлый год.

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Из финансового сектора сейчас наиболее интересно выглядят бумаги TCS Group — головной компании «Тинькофф Банк». «Тинькофф» - частный, очень крупный и устойчивый банк, пока не попал под санкции. Более того: он может стать бенефициаром введенных рестрикций, потому что часть капитала из «санкционных» банков клиенты могут перевести в «Тинькофф».

Очень хорошие шансы на отскок акций есть у самой Московской биржи. Вряд ли против организатора торгов будут введены какие-то запретительные меры, а обороты торгов на бирже в последние дни резко возросли. Однако более отдаленные перспективы акций Мосбиржи выглядят не столь радужно: велика вероятность того, что она лишится значительной части клиентов-физлиц, купивших в последние год-два акции в уверенности, что они продолжат дорожать двузначными темпами.

Сейчас Индекс Мосбиржи находится на уровне апреля 2020 года — то есть, почти на пике снижения, вызванного ударом первой волны коронавируса по мировой экономике и финансовой системе. Просадка индикатора от исторического максимума оценивается примерно в 40%. Нет никакой уверенности в том, что Индекс Мосбиржи достигнет рекордных уровней октября прошлого года (чуть менее 4300 пунктов) даже в следующем году.

Некоторые брокеры говорят, что многие из их крупных клиентов понесли значительные потери, а значит теперь снизят обороты торгов, и это негативно отразится как на доходах брокеров, так и бирж.

Наилучшие перспективы роста у акций негосударственных эмитентов сырьевого сектора — из-за высоких мировых цен на их продукцию. Причем, ни нынешние, ни будущие санкции сильно не ударят по таким компаниям, поскольку ни Европе, ни США не выгоден дальнейший рост цен на сырье.

В целом же отскок российского рынка акций сегодня с утра выглядит логичным после вчерашнего обвала. Основные санкции введены, массовой гибели мирного населения на Украине не наблюдается, как и разрушения гражданских объектов. Зреет мнение, что худшее уже позади.

В результате, за первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос более чем на 20%. В лидерах роста привилегированные акции «Мечела», подорожавшие почти на 45%. Пока нет ни одной бумаги, торгующейся на Мосбирже со снижением котировок.

Многие акции уже в первые минуты торгов «встали на планку», то есть достигли верхней границы установленного биржей диапазона колебаний котировок. Трейдеры не исключают продолжения роста и неоднократного расширения лимитов их роста.

Отчасти, подъем спровоцирован закрытием имевшихся шортов. Вчера Банк России запретил необеспеченные продажи акций, поэтому те спекулянты, которые успели открыть короткие позиции до запрета, сейчас фиксируют гигантскую прибыль, но снова встать в шорт не смогут до отмены ЦБ своего распоряжения.

Сегодня пятница не окажет своего «медвежьего» влияния на рынок (в последние три месяца Индекс Мосбиржи лишь в единичных случаях закрывался ростом в канун выходных). Связано это с тем, что инвесторы сокращали позиции по акциям из-за опасений начала военных действий. Теперь этих рисков нет, поскольку военная операция уже идет. Правда, есть вероятность того, что в течение выходных режим Зеленского падет, и что станет поводом для введения новых антироссийских санкций. Но вряд ли они еще больше повлияют на ситуацию в российской экономике и бизнес крупнейших эмитентов.

Некоторые аналитики, впрочем, не исключают начала переговоров России и Украины.

Что касается рубля, то в утренние часы на рынке Forex спекулянты попытались сыграть на понижение его курса, но атака быстро захлебнулась. Банк России вчера показал, кто хозяин рубля, и дал явно понять, что сильной девальвации не допустит.

В первый час торгов рубль укрепляется к доллару примерно на процент. Не исключено, что на увеличенных продажах валютной выручки в связи с наступлением налогового периода и валютных интервенций ЦБР курс российской валюты сегодня уйдет ниже 80 руб. за доллар.