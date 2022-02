Российские банки держат удар

OFAС, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его «дочек». Начиная с этой даты американские финансовые организации не имеют права проводить транзакции с участием перечисленных российских компаний. Операции с акциями и долговыми обязательствами Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, «Открытия» и ВЭБ.РФ должны быть завершены к 25 мая, сообщают СМИ.

Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции. Кроме того, в санкционные списки США (SDN-list) попали первые зампреды правления ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев, а также первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

У Сбербанка по состоянию на прошлый год корсчета, помимо собственных дочерних банков, были открыты в Canadian Imperial Bank of Commerce, UBS Switzerland, Nordea Danmark, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, ING Belgium, J.P. Morgan AG, HSBC Bank plc, Bank of New York Mellon, Bank of America N.A. (Hong Kong Branch), Mizuho Bank, DNB Bank ASA, National Commercial Bank (Саудовская Аравия), Nordea Bank AB, Oversea-Chinese Banking Corporation (Сингапур), Denizbank A.S. (Турция), Bank of New York Mellon (Лондон) и JPMorgan Chase.

Масштаб санкций, вводимых странами Запада против России, во многом беспрецедентен, так как направлен против индустриально развитой страны, занимающей важное место в системе международной экономической кооперации, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. К коалиции государств, стремящихся повлиять на РФ системой неадекватных реалиям способов воздействия, присоединяются все новые государства.

Альянс охватывает большую часть союзников США, констатирует эксперт. Все составляющие санкционного давления носят исключительно жесткий характер. При этом последствия этих действий имеют разные временные горизонты. Ограничения, накладываемые на предприятия производственного сектора (особенно в части высоких технологий), предполагают отложенный эффект, который проявится не сразу. И, напротив, рестрикции, направленные против финансовых институтов нашей страны, должны сказаться на деятельности ведущих российских кредитных учреждений уже в ближайшее время.

Помимо прямых потерь, связанных с замораживанием зарубежных активов и невозможности внешних заимствований, возникают операционные трудности в обеспечении бесперебойности платежей в валюте. Значительная доля расчетов в долларах становится невозможной как следствие закрытия корреспондентских счетов в американских банках. Проблемы затронут как юридических лиц, осуществляющих внешние операции, так и граждан, так как расчеты по карточкам за рубежом по большей части станут недоступны.

В списке кредитных учреждений, попавших под ограничения, несколько особняком стоит, «наше все» — Сбербанк. Его активы остаются свободными, а возможность международных платежей в американской валюте сохранится еще на месяц, что, в том числе, сохраняет возможность использования банковских карт в течение отпущенного срока и за границей.

В то же время система национальных расчетов нашей страны вполне автономна, что гарантирует бесперебойность осуществления всех внутренних платежей, указывает Анатолий Гожий. При всех текущих и перспективных трудностях сохранность валютных сбережений в ведущих российских банках, попавших под ограничения, не вызывает сомнений.

Крупнейшие кредитные учреждения нашей страны, постоянно наращивали ввоз наличных долларов и евро. Помимо достаточного количества валюты в хранилищах банков, объем валютных обязательств (в том числе кредитов иностранным заемщикам) перед крупнейшими банками в несколько раз превосходят остатки на валютных счетах.

В крайнем же случае Банк России, накопивший огромные золотовалютные резервы, всегда готов подкрепить ликвидностью кредитные учреждения, что уже делалось не один раз, отмечает эксперт.

В случае вполне объяснимого всплеска интереса населения к наличной валюте возможно введение особых режимов выдачи долларов и евро. Это не будет являться свидетельством неспособности банковской системы обеспечить удовлетворение запросов своих клиентов, а лишь поможет упорядочить процедуру выдачи.

Меры воздействия, ориентированные на ослабление российского финансового сектора, разумеется, скажутся на работе наших кредитных институтов. Однако, уверен Анатолий Гожий, сложившая национальная банковская структура устойчива и обеспечит и бесперебойность внутренних платежей, а также сохранность средств вкладчиков.

Гражданам не стоит опасться

Как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, совершенно непонятно, причем здесь деньги частных лиц и откуда может вдруг взяться заморозка средств на счетах и вкладах. Это означало бы крах всей банковской системы.

С банками, которые попали под санкции, все гораздо проще — им перекроют доступ ко всем валютным операциям и, скорее всего, ими невозможно будет расплатиться за что-либо за рубежом, особенно в Европе. Также уже начались просьбы-требования от брокеров закрыть позиции по коротким продажам в валюте, особенно когда они открыты с кредитным плечом, объясняет аналитик.

Но на территории России никаких проблем с тем, чтобы снимать деньги, расплачиваться картами банков, попавших под санкции, не будет, уверен и Николай Переславский. И речь здесь не только о Сбере, но и об остальных организациях — ВТБ, Газпромбанке, Совкомбанке, Промсвязьбанке и других. Их дочерние предприятия просто будут выведены из структур банков через продажу акций аффилированных лицам. То есть юридически контрольные пакеты не будут принадлежать непосредственно банкам, но реальный контроль продолжит осуществляться.

До лета все эти механизмы будут обкатаны и, возможно, мы увидим несколько новых банков, которые якобы будут независимы от крупнейших российских финансовых институтов, но по факту будут ими контролироваться и работать чуть ли не строго только на зарубежном рынке и использоваться для транзакций в Европе и других уголках мира. Рядовым гражданам здесь опасаться совершенно нечего, считает эксперт.