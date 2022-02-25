Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию вблизи Чернобыльской АЭС, личный состав станции продолжает поддерживать жизнедеятельность станции в штатном режиме, сообщил журналистам 25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера, 24 февраля, подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместной охране энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», - отметил Конашенков.

Генерал подтвердил, что сбоев в работе станции не наблюдается, персонал поддерживает объекты АЭС в штатном режиме и следит за радиоактивной обстановкой.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по защите станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся ситуацией в стране для организации ядерной провокации», - сказал он.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации также добавил, что в настоящее время радиоактивный фон в районе АЭС находится в допустимых значениях.

Президент России Владимир Путин заявил рано утром 24 февраля, что принял решение начать военную операцию в Донбассе в ответ на обращение лидеров республик. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

