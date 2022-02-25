Спортивные санкции: игры логотипов

«В связи с последними событиями ФК "Шальке 04" решил удалить логотип главного спонсора "Газпрома" со своих футболок. Это решение было принято по итогам обсуждений с GAZPROM Germania». Вместо этого лого будет заменено надписью "Шальке 04”», — гласит официальное сообщение на сайте популярнейшего футбольного клуба из Германии. Правда, рядом с этим новостным сообщением зашедший на интернет-ресурс гельзенкирхенцев пользователь может увидеть все то же самое лого.
Лозунг вместо лого
Между тем, заявления о полном разрыве действующего с 2007 года спонсорского контракта с «Газпромом» от «Шальке 04» не поступало. Клуб, провалившийся в прошлом сезоне во вторую бундеслигу и переживающий не самые лучшие времена, очевидно, не может позволить себе сейчас отказаться от финансирования российским газовым гигантом, даже несмотря на политическую конъюнктуру. Эта ситуация в чем-то дублирует происходящее с поставками газа из России в Европу.
Впрочем, спорт — это тоже бизнес. «Эксперт» направил запрос в «Газпром» относительно продолжения спонсорства, поскольку действия клубного менеджмента, очевидно, нарушают условия договора. Но на момент публикации материала компания ответа не предоставила.
Однако повод быть разочарованными таким решением есть не только у россиян. Чуть ранее немецкая газета Bild на фоне спецоперации российских войск в Незалежной объявила о решении на публикуемых фото с матчей закрывать спонсорский логотип «Газпрома» на экипировке «Шальке» надписью «Слава Украине». Теперь такая возможность у нее будет отсутствовать. Если, конечно, кто-либо не согласится проспонсировать данную «рекламную акцию».
Макрон увел финал
Футбольные неприятности «Газпрома», впрочем, на этом не заканчиваются. Финал Лиги Чемпионов УЕФА, спонсором которой также является энергетическая компания, решением исполкома этой организации перенесен из Санкт-Петербурга на «Стад-де-Франс» в парижском пригороде Сен-Дени.
«Игра состоится, как и было запланировано, в субботу 28 мая и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. УЕФА хотел бы выразить благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самого престижного матча в европейском клубном футболе во Францию во время беспрецедентного кризиса», - подчеркивается в официальном заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.
О том, будут ли компенсированы расходы, которые уже понесла Россия в связи с организацией матча, не сообщается. Возможно, добиваться компенсации придется в судебном порядке. Городские власти в лице вице-мэра Бориса Пиотровского заявили, что остальные средства, которые планировалось потратить на финал самого престижного континентального клубного турнира, будут направлены на развитие детских спортивных школ. Это около 288 млн рублей. Кстати, спонсорство «Газпрома», пролонгированное в 2021 году до 2024 года, приносит в казну УЕФА более 70 млн евро ежегодно.
Перенос за рубеж ожидает не только финал Лиги Чемпионов, но и вообще все матчи, которые российские клубы и сборная должны сыграть в ближайшее время на международном уровне. В том числе отборочные «стыки» Мундиаля.
Являющиеся соперниками России по отбору на чемпионат мира команды Польши, Швеции и Чехии дружно заявили, что играть в РФ не станут, хотя по спортивному регламенту встречи должны были состояться у нас. Что ж, похоже, здесь мы имеем тот самый случай, когда политическая ситуация используется с целью лишить противника преимущества своего поля и повышения своих шансов на победу. Тем более, на кону миллионы долларов, причитающиеся за попадание на ЧМ-2022.
После вылета из Лиги Европы «газпромовского» «Зенита», сыгравшего накануне благодаря спорному решению судьи в ничью с испанским «Бетисом», в еврокубках Россию весной представит только «лукойловский» «Спартак». Но вместо Москвы принимать «Red Bull Лейпциг», возглавляемый бывшим спартаковским наставником Доменико Тедеско, красно-белым придется на нейтральном поле. Матчи пройдут 10 и 17 марта. Где именно — пока не решено.
Спорт внутри политики
Являющийся главой Российского футбольного союза и, кстати, председателем правления «Газпром нефти», Александр Дюков выразил свое несогласие с решениями европейских футбольных властей. «РФС на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований. Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности», — приводит пресс-служба РФС слова Александра Дюкова.
«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение. РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков. Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности», - подчеркнул президент РФС.
Солидарен с ним и министр спорта Олег Матыцин: «Наша позиция неизменна — спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов».
Стоит добавить, что еще под околоспортивную санкционную раздачу попал «Аэрофлот», потерявший статус официального перевозчика английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Также не состоится в этом году в Сочи этап Формулы-1, американская команда «Haas» вопреки спонсорскому контракту с «Уралкалием» меняет ливрею болидов, ранее раскрашенных в цвета российского флага. Под вопрос поставлены и матчи баскетбольной Евролиги с участием российских клубов.
Неизбежное зло
Таким образом, получается, что до сих пор регулярно декларируемая на словах мировыми спортивными чиновниками аполитичность спорта на деле превращается в принцип, которым можно легко поступиться во имя достижения как раз политических целей или банальной выгоды.
«Ну, конечно, все эти решения на 1000% политизированы. Вы знаете, я вырос, когда еще была актуальна фраза о том, что спорт — вне политики. Правда, когда мы 1972 году ехали на Олимпиаду в Мюнхен, нас водили к дедушке Ленину и в ЦК партии. Говорили, надо постараться, выиграть. А потом на играх палестинцы захватили израильскую делегацию. Тогда уже политика стала входить, и входить, и входить! А сейчас, учитывая, что многие руководители международных федераций происходят из стран, объединенных в НАТО и ЕС, уже ничего не политизированного нет. Ждать другого и не приходилось», — заявил «Эксперту» олимпийский призер, легендарный футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев.
«Отношусь к этому как неизбежному злу, — продолжил Ловчев. — Но иначе было нельзя — на Донбассе людей столько лет гнобили, детей убивали. Теперь надо быть сильным, надо объединяться. Иначе нас не сломают, нет, но окружат. Когда один на один идет драка — это одно. А когда толпа идет на человека — это уже другое. Тогда все смелые».