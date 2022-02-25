Спортивные санкции: игры логотипов

«В связи с последними событиями ФК "Шальке 04" решил удалить логотип главного спонсора "Газпрома" со своих футболок. Это решение было принято по итогам обсуждений с GAZPROM Germania». Вместо этого лого будет заменено надписью "Шальке 04”», — гласит официальное сообщение на сайте популярнейшего футбольного клуба из Германии. Правда, рядом с этим новостным сообщением зашедший на интернет-ресурс гельзенкирхенцев пользователь может увидеть все то же самое лого.

Лозунг вместо лого

Между тем, заявления о полном разрыве действующего с 2007 года спонсорского контракта с «Газпромом» от «Шальке 04» не поступало. Клуб, провалившийся в прошлом сезоне во вторую бундеслигу и переживающий не самые лучшие времена, очевидно, не может позволить себе сейчас отказаться от финансирования российским газовым гигантом, даже несмотря на политическую конъюнктуру. Эта ситуация в чем-то дублирует происходящее с поставками газа из России в Европу.

"Фрайбург" - "Шальке 04"

Впрочем, спорт — это тоже бизнес. «Эксперт» направил запрос в «Газпром» относительно продолжения спонсорства, поскольку действия клубного менеджмента, очевидно, нарушают условия договора. Но на момент публикации материала компания ответа не предоставила.



Однако повод быть разочарованными таким решением есть не только у россиян. Чуть ранее немецкая газета Bild на фоне спецоперации российских войск в Незалежной объявила о решении на публикуемых фото с матчей закрывать спонсорский логотип «Газпрома» на экипировке «Шальке» надписью «Слава Украине». Теперь такая возможность у нее будет отсутствовать. Если, конечно, кто-либо не согласится проспонсировать данную «рекламную акцию».

Макрон увел финал

Футбольные неприятности «Газпрома», впрочем, на этом не заканчиваются. Финал Лиги Чемпионов УЕФА, спонсором которой также является энергетическая компания, решением исполкома этой организации перенесен из Санкт-Петербурга на «Стад-де-Франс» в парижском пригороде Сен-Дени.