Самые лучшие японские автомобили, рейтинг японских авто

Япония — один из крупнейших поставщиков автомобилей в мире. Здесь работает несколько всемирно известных концернов, которые в свою очередь выпускают десятки популярных моделей авто разного класса и под разный бюджет. И рядовому покупателю бывает довольно сложно определиться, что же выбрать ему.

Чтобы немного упростить вам задачу, мы решили перечислить лучшие японские автомобили, которые точно достойны вашего внимания и которые действительно стоит рассмотреть к покупке, подобрать подходящий автомобиль можно здесь.

Гибриды

Toyota Aqua — гибридный автомобиль, выпускаемый с 2011 года и известный за пределами Японии как Toyota Prius. Модель относится к классу бюджетных, но при этом сохраняет привлекательный современный дизайн и добротную комплектацию. Toyota Aqua вот уже более 10 лет не теряет своей популярности. Toyota Prius PHV — гибридный автомобиль, главная особенность которого — в возможности подзарядки от внешней электросети. Электрический режим позволяет с комфортом ездить в черте города, а вот на более дальних дистанциях используется двигатель внутреннего сгорания. Модель выпускается с 2012 года по настоящее время, пережив несколько рестайлингов и технических модернизаций. Toyota Corolla Fielder — компактный гибрид, история которого начинается с далекого 1966 года. А в 2005 году автомобиль попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый продаваемый на рынке. В тот год было продано более 30 миллионов Toyota Corolla Fielder. На сегодняшний день выпущено уже 12 поколений данной модели. И наверняка нас ждут обновления в будущем. Honda Shuttle — минивэн-универсал с тремя рядами сидений. Задний ряд сидений складывается, освобождая тем самым дополнительное пространство в багажнике. Хороший выбор в качестве семейного авто, если вы регулярно выезжаете на природу или просто часто ездите в другие города. Модель выпускалась концерном Honda с 1995 по 1999 год, но даже сейчас, спустя два десятилетия, остается вполне актуальной и интересной.

Кроссоверы

Toyota Harrier — среднеразмерный кроссовер, который пользуется популярностью среди японских покупателей с 1997 года. На экспорт данная модель ушла под названием Lexus RX. На данный момент актуально третье поколение модели, выпускаемое с 2013 года.

Toyota CH-R — малолитражный кроссовер, выпускаемый с 2016 года по настоящее время. Модель стала популярной не только в Японии, но и в ряде других стран. В том числе в Европе, Австралии, Северной Америке и даже Африке.

Honda CR-V — достаточно компактный кроссовер, который выпускается с 1995 года. В двухтысячных заводы по производству Honda CR-V открылись за пределами Японии, в том числе в Канаде, Мексике и США.

Nissan Juke — популярный мини-кроссовер, который производится в Японии и Великобритании. В 2019 году концерн представил обновленное второе поколение автомобиля, которое привлекло большое внимание общественности. Первое же поколение выпускалось с 2010 года.

Седаны

Toyota Crown — полноразмерный седан класса «Люкс». Изначально модель создавалась для продажи в Японии и некоторых других азиатских странах, однако вскоре продажи стартовали и в других странах мира. Примечательно, что Toyota Crown выпускается с 1955 года, и на данный момент выходит уже пятнадцатое поколение (с 2018 года).

Toyota Corolla Axio — модель, которая стала частью линейки Corolla и выпускается с 2006 года. Примечательно, что Toyota Corolla Axio получила пять звезд по результатам тестов Euro NCAP, призванных оценить уровень безопасности авто для водителя, пассажиров и окружающих людей.

Honda Civic — компактный седан, который производится концерном с 1972 года. До 2000 года модель считалась субкомпактной, а после 2000 стала компактной. Любопытно, что в 2007 году концерн Honda свернул производство Civic по причине низких продаж. Однако спустя десять лет, в 2017 году, выпустил обновленную линейку Honda Civic — десятое поколение, которое актуально по настоящее время.

Nissan Skyline — автомобиль, который производится с 1957 года. Изначально выпускался концерном Prince Motor, и только с 1966 — компанией Nissan Motor, выкупившей Prince. За это время выпущено более десяти поколений Nissan Skyline и десятки различных комплектаций. Сегодня Nissan Skyline — один из наиболее узнаваемых премиальных автомобилей в мире.

Минивэны

Toyota Voxy — популярный пятидверный минивэн с тремя рядами сидений. Задний ряд можно легко сложить, получив тем самым большой вместительный багажник. Toyota Voxy — отличный выбор для путешествий и просто дальних поездок с семьей или в компании друзей. Модель выпускалась с 2001 по 2007 год, но на вторичном рынке Toyota Voxy все еще не теряет популярность. В том числе на японских аукционах.

Nissan Serena — настоящий старожил среди минвэнов. Первое поколение Nissan Serena было представлено в 1991 года, а на данный момент выходит уже пятое поколение (с 2016 года). Правда, в 1992 году британское издание AutoExpress ругало авто за очень медленный разгон. Впоследствии проблема была устранена.

Nissan Elgrand — еще один популярный японский минивэн, который выпускается 1997 года по настоящее время. На данный момент производится уже третье поколение. Продается Nissan Elgrand только на внутреннем японском рынке, однако машину можно приобрести на аукционах по вполне демократичной цене.

Toyota Alphard — пятидверный минивэн высшего класса с автоматической коробкой передач или вариатором. Есть также два варианта двигателя — 2,4 или 3 литра. На японском рынке модель присутствует с 2002 года и выпускается по настоящее время. А вот на российский рынок минивэн Toyota Alphard пришел только в 2011 году. На данный момент производится третье поколение (с 2015 года).

Кей-кары

Toyota Pixis Epoch — один из самых популярных переднеприводных кей-каров. Компактные габариты, неплохая комплектация, вполне привлекательный дизайн — все это сделало Toyota Pixis Epoch очень востребованным автомобилем на японском рынке и за его пределами. Модель представлена в переднеприводном и полноприводном вариантах.

Honda N-ONE — пятидверный кей-кар, впервые выпущенный на рынок в ноябре 2012 года и до сих пор не сдающий позиций в данном сегменте. В зависимости от комплектации машина весит 840-870 кг (передний привод) или 890-920 кг (полный привод).

Nissan Dayz — кей-кар в классе хэтчбек, выпускаемый только для японского рынка. Длина авто составляет 3,4 метра, что позволяет ему входить в категорию кей-каров. В салоне с комфортом могут разместиться 4 человека. С 2019 года выпускается второе поколение Nissan Dayz, актуальное на данный момент.

Suzuki Hustler — миниатюрный кей-кар, выпускаемый с 2014 года по настоящее время. В 2019 году было представлено обновленное второе поколение данной модели, а в 2020 году оно поступило в продажу на японский рынок. Внешне машина стала больше походить на популярный внедорожник Suzuki Jimny, а комплектация по сравнению с первым поколением не изменилась.

Хэтчбеки

Toyota Vitz — компактное авто с кузовом хэтчбек, которое выпускается с 1999 года. В США и Австралии модель известна с названием Echo. На данный момент выпускается уже третье поколение Toyota Vitz.

Honda Fit — японский легковой гибрид, который за пределами Японии известен под названием Honda Jazz. Выпускается с 2001 года по настоящее время. Honda Fit дважды был назван автомобилем года в Японии. На данный момент выпущено четыре поколения Honda Fit. Четвертое поколение производится с 2019 года, а в продажу новые автомобили поступили в 2020 году. Модель доступна в пяти различных комплектациях: Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe.

Suzuki Swift — субкомпактный хэтчбек, который выпускается с 1984 года по настоящее время. В Европе однако его продажи впервые стартовали намного позже — в 2010 году. Сейчас выпускается уже третье поколение модели, актуальное с 2010 года. А в 2012 году была выпущена модификация модели под названием Suzuki Swift 4x4 Outdoor — с полноприводной трансмиссией, увеличенным дорожным просветом и пластиковым декором кузова.