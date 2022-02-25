США ввели санкции против Сбербанка и ВТБ

Соединенные Штаты вводят санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся на Донбассе военной операции, сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство финансов США. Согласно документу, ограничения распространяются на крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк.

«Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов, иенах, чтобы быть частью мировой экономики. Мы также блокируем еще четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает в себя второй по величине банк России, ВТБ», - заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Помимо ВТБ и Сбербанка под санкции попали «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Байден подчеркнул, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести серьезный ущерб России и уменьшить последствия для американской экономики и союзников.

«Санкции были реальностью для нас в течение последних нескольких лет, и следующий раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал неожиданностью», - отметили в пресс-службе ВТБ банка.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля, обратились к стране за помощью. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, но будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

