Сбербнак, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие» призвали доверять официальной информации

Российские банки Сбер, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие», которые попали под западные санкции, призвали доверять только официальной информации.

Как пояснили в кредитных организациях, в кризис высока вероятность необдуманных действий, передаёт РИА Новости.

«Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях», – говорится в совместном заявлении банков.

Кроме того, в Сбере, ВТБ, Альфа-банке и «Открытии» подчеркнули, что они обладают достаточной ликвидностью, и никаких ограничений на снятие наличных нет.

Ранее сообщалось, что объём наличности в обращении 24 февраля в РФ подскочил сразу на 111,3 млрд рублей. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года, когда на фоне начала пандемии и предложения ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли 174,9 млрд рублей.