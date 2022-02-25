Совкомбанк рассказал, как будет работать в условиях санкций

Сегодня, 25 февраля, США ввели санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся на Донбассе военной операции. Ограничения распространяются на крупнейшие российские банки — ВТБ, Сбербанк, а также Совкомбанк и «Открытие». Ограничительные меры коснутся «Газпрома», «Ростелекома», «РусГидро», «АЛРОСА», «Совкомфлота» и РЖД.

В Совкомбанке рассказали, как будут осуществлять свою деятельность в условиях установленных Западом ограничений.

«Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации», — сообщили в Совкомбанке, отметив, что разработали несколько сценариев действий в случае объявления рестрикций.

«Банк обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений», — говорится в сообщении Совкомбанка. В компании заверили, что обязательства перед кредиторами будут выполняться в полном объеме и своевременно. Все счета клиентов банка активны, размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах.

В связи с ограничениями валютные переводы за рубеж не осуществляются, рассказали в банке. Обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в его мобильных приложениях. Использование карт Совкомбанка, в том числе на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам банка на зарубежных сайтах невозможны.

Все вклады и накопительные счета доступны. Отмечается, что клиенты могут переводить деньги на карты других банков, не попавших под ограничения.

В банке рассказали, что с утра 24 февраля кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в филиальной сети активно пополняются для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов.

Основные направления кредитования клиентов Совкомбанк намерен сохранить в обычном режиме. «Банк продолжит обслуживать брокерские счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения "Совкомбанк-Инвестиции". Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме», — уточняется в пресс-релизе.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами 2 трлн руб. В нем работает 23 тысячи сотрудников, офисы имеются в 1 050 населенных пунктах. Банк обслуживает 12 миллионов клиентов.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщила пресс-служба кабмина. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в правительстве.