СПБ биржа возобновит торги ценными бумагами во всех режимах с 17:00

СПБ биржа объявила о возобновлении торгов ценными бумагами во всех режимах с 17:00 по московскому времени.

«Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени», — сообщается на сайте торговой площадки.

Ранее биржа сообщала о том, что с 7:00 «устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги», практически во всех режимах торгов. С 07:00 до 10:00 мск были разрешены торги в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также адресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

С 10:00 мск будет также доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

Накануне вечером об отмене утренних торгов 25 февраля сообщала Мосбиржа. «В соответствии с рекомендациями Совета Биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России, Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — указывается в сообщении биржи, опубликованном 24 февраля.

Утром в четверг торги на Московской бирже были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. «Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — сообщила пресс-служба биржи. Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. Уточнялось, что торги приостановлены на фоне объявления военной спецоперации России из-за ситуации на Донбассе. После заявления президента России Владимира Путина о начале военной операции на территории Украины в начале утренней торговой сессии доллар взлетел выше 84 рублей, евро поднялся выше 95 рублей.