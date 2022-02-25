Сюжет дня: российский рынок отыгрывает падение

Российский фондовый рынок в пятницу, 25 февраля отыгрывает падение, которое произошло накануне в четверг после событий, связанных с Украиной.

Больше всего выросли акции компании «Мечел» («обычка» +22,50%, «префы» 45,10%), «Интер РАО» (+31,50%), «Транснефть» (+29,87%), «Башнефти» (+25,71%), «Новатэк» (+24,43%). Также восстанавливались в стоимости бумаги «Аэрофлота» (+3,81%), «Газпрома» (+10,91%), «Норникеля» (+9,73%), «Лукойла» (+7,80%).

В четверг Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса. В ответ на это зарубежные государства ответили санкциями. Фондовый рынок на этом фоне вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.

Готовность к мирному разрешению ситуации, а также, то, что ожидания о более жестких санкциях не оправдались (отключение от SWIFT и ограничение на экспорт энергоресурсов) приободрили трейдеров. Уже в пятницу президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому коллеге сесть за стол переговоров. Президент РФ Владимир Путин в ответ на это заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +20,04% до 2470,48 пунктов. Индекс РТС вырос на +26,12% до 936,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:56 мск составила 97,05 долларов за баррель (-2,05%). Российская валюта укреплялась – 82,99 рублей за доллар.