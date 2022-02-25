ЦБ озвучил дополнительные меры по поддержке финансового сектора

Банк России ввел послабления для системно значимых банков по нормативу краткосрочной ликвидности, позволил не сдерживать ставки по стоимости кредитов до 30 июня и принял решение распустить буфер капитала по требованиям банков к юрлицам в валюте. Кроме того, руководству банков предложено рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это следует из новых мер по поддержке финансового сектора в условиях повышенной волатильности, опубликованных на сайте ЦБ.

«Временно приостанавливается действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа). При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам. Срок действия меры — 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, регулятор планирует расмотреть вопрос о снижении до нуля ставок страховых взносов для банков — участников системы страхования вкладов.

В условиях повышенной волатильности на валютном рынке ЦБ принял решение распустить с 28 февраля накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам. На 1 февраля его объем составлял 158 млрд рублей.

До 31 декабря введено послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности. Регулятор не будет применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива как при фактических оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов. К брокерским организациям также не будут применяться меры за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.

Страховым организациям ЦБ позволил до конца года устанавливать фиксированную величину курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля для расчета обязательных нормативов.

Как писал «Эксперт», днем ранее Банк России принял решения о начале интервенций на валютном рынке, расширении ломбардного списка и проведении операций по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. ЦБ также предписал брокерам с 24 февраля приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке до отмены особого распоряжения.

