ЦБ пообещал попавшим под санкции банкам любую поддержку в рублях и валюте

Банк России и правительство РФ намерены оказывать любую необходимую поддержку финансовым организациям, в отношении которых западные страны ввели санкции.

Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Ранее США включили в санкционный список Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк «Открытие». До этого под рестрикции попали Промсвязьбанк и АБ «Россия».

«Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации», — отметили в ЦБ. Сообщается, что все операции банков в рублях будут производиться, соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. «Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — подчеркнул регулятор.

В ЦБ рассказали, что банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. «Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать», — говорится в сообщении.

Банк России также выразил готовность задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков.

Ранее «Эксперт» писал, что попавший под санкции Совкомбанк сообщил о приостановке валютных переводов за рубеж. Обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в его мобильных приложениях. Использование карт Совкомбанка, в том числе на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам банка на зарубежных сайтах невозможны. Вместе с тем в банке заверили, что обязательства перед кредиторами будут выполняться в полном объеме и своевременно; все счета клиентов банка активны, размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. С утра 24 февраля кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в филиальной сети активно пополняются для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов. «Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась нами заранее и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации», — рассказали в Совкомбанке.

Накануне сообщалось, что правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщила пресс-служба кабмина. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в правительстве.