ЦБ предупредил об ограничениях по картам банков, подпавших под санкции

Центробанк заверил, что все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать без ограничений на всей территории РФ для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы. Только владельцы карт ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не смогут расплачиваться по ним за границей и с помощью сервисов ApplePay и GooglePay, сообщается на сайте ЦБ.

«Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что клиенты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Кроме того, карты этих банков не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном объеме на всей территории РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования, отметили в ЦБ. Сообщается, что все операции банков в рублях будут производиться, соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России пообещал оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.