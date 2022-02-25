Цены на газ в Европе взлетели на 60% за два дня

Природный газ опять с полным основанием можно называть сейчас не «голубым», а «золотым» топливом. Резкое обострение ситуации вокруг Украины вновь подняло цены на энергоносители, но, как в последние месяцы, особенно «постарался» газ. Цена на него после начала военной спецоперации российских ВС на Донбассе взлетела на целых 60%. До обещанных Дмитрием Медведевым на днях после объявления Олафом Шольцем о прекращении сертификации «Северного потока 2» 2000 долларов за тысячу кубов осталось совсем немного – 400 долларов.

Выросла и цена на нефть. Стоимость одного барреля нефти марки Brent легко преодолела 100-долларовый рубеж и доходила в моменте даже до 105 (рост на 8,55%). Цены на нефть этой марки не превышали 100 долларов за баррель с 2014 года.

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Цены на энергоносители, конечно, астрономические, но это не значит, что они достигли предела и дальше будут снижаться. Они бы уже сейчас наверняка были значительно выше, если бы в новых пакетах американских и европейских санкций оказались санкции против нефтегазовых компаний.

«Жду очень жесткие санкции,- заявил в интервью агентству Bloomberg президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group Боб Макналли, раньше, кстати, работавший в Белом доме,- но в них не будет ничего, что бы затронуло энергетику… Они (мировые лидеры) в полном ужасе и не хотят, чтобы цены на нефть росли».

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Даже при таких санкциях голландские газовые фьючерсы выросли вчера более чем на 41%, причем, растут они уже четыре дня подряд. Энергетические контракты в ФРГ взлетели почти на треть (31%).

Европейцев, наверное, слегка утешает, что американцам не удастся отсидеться за океаном. Для них нынешний скачок цен на энергоносители означает стремительное приближение казавшегося еще какой-то год назад невозможным кошмара – 4 долларов за галлон (3,785л) бензина. Это еще больше разгонит инфляцию, с которой не в состоянии справиться центробанки.

Конечно, американцы недовольны дорогим бензином уже достаточно давно, но события на Украине позволяют Джо Байдену и его администрации вновь свалить все беды на Россию. Это особенно важно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся предстоящей осенью.

То же самое относится и к европейским руководителям, которые и раньше обвиняли в энергетическом кризисе на континенте Россию, а теперь делают это с еще большей уверенностью. Россия, напомним, является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу. Она поставляет около трети потребляемого европейцами газа.

Треть этого газа идет в Европу через Украину. Это обстоятельство, кстати, еще одна причина очень вероятного продолжения роста цен на голубое топливо. Сейчас, как отмечает Bloomberg, несмотря на боевые действия никаких перебоев и проблем с этим потоком не возникло. Однако при первом же попадании бомбы или снаряда в трубу или диверсии возникнут перебои, и цены на газ вполне могут вплотную приблизиться к 2000 долларам или даже их превзойти.

По словам Ксавье Бласа из Bloomberg, обычно за сутки ЕС, Великобритания и США покупают приблизительно 3,5 млн баррелей российской нефти, включая нефтепродукты, и порядка 275 млн м³ газа на 700 с лишним миллионов долларов по сегодняшним ценам.