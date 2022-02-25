Украина готова вести переговоры с Россией о нейтральном статусе

Украинские власти заявили о готовности провести переговоры с российской стороной по ситуации в Донбассе, сообщает советник офиса президента страны Михаил Подоляк. Новость распространили украинские СМИ, ссылаясь на представителя администрации президента.

В частности сообщается, о готовности Киева к переговорам с Москвой о нейтральном статусе. В то же время офис президента страны Владимира Зеленского требует гарантий безопасности для своего государства.

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они хотят сказать. Если они хотят поговорить о нейтральном статусе, мы не боимся такой дискуссии. Вопрос только в том, кто и как сможет гарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», - ссылаются журналисты на заявление Михаила Подоляка.

Ранее в похожим заявление выступил глава республики Владимир Зеленский. Политик, в частности отметил, что готов обсудить с российскими властями нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

