В Думе рассказали, как избежать очередей в банкоматах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина считает, что во избежание очередей у банкоматов необходимо своевременно предоставлять объективную информацию и бороться с создателями фейковых новостей.

«Во избежание панических действий среди населения в виде очередей у банкоматов и резкого опустошения полок магазинов необходимо своевременно предоставлять людям объективную информацию, а также бороться с создателями и распространителями подделок», - рассказала депутат в интервью ТАСС.

Также комментируя возможные последствия происходящих событий для России депутат отметила, что российская экономика адаптировалась к санкциям, которые регулярно вводятся против РФ.

«Правительство сформировало и реализует соответствующую дорожную карту. Конечно, все это непросто. Но я думаю, что мы готовы к последствиям следующих санкций и преодолеем их», - сказала она.

Стенякина назвала решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции сложным и вынужденным. По словам парламентария Путин был вынужден «защитить людей от угрозы смерти, издевательств, геноцида».

