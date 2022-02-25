В Казахстане призвали стимулировать рост торговли между странами ЕАЭС

В Нур-Султане соcтоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, на нем присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее глава российского кабмина и главы делегаций заседания Евразийского межправсовета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский премьер прибыл в Нур-Султан накануне, 24 февраля, в тот же день он принял участие в заседании узкого состава Евразийского межправительственного совета. Кроме того, у Мишустина прошли двусторонние встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым, а также главой кабмина Белоруссии Романом Головченко.

Алихан Смаилов, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, заявил, что государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны наращивать объем взаимной торговли. «Итоги прошедшего года в сравнении с допандемийным 2019 годом свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств — членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами. Так, взаимная торговля выросла на 18%, объем внешней торговли — на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами наших государств. Однозначно, данный показатель является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка», — сказал Смаилов.

Казахстанский премьер отметил, что рост ВВП организации в этом году может составить около 3%. «Экономики государств — членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%. Вместе с тем, эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%», — сказал он.

Смаилов указал на то, что в 2022 году главными вызовами для стран ЕАЭС остаются геополитическая напряженность и высокая инфляция. «Но, как показывает практика, мы научились оперативно и слажено реагировать на новую экономическую реальность», — подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что объем взаимной торговли других аналогичных интеграционных объединений составляет более 40%. По словам премьер-министра Казахстана, для обязательным условием роста взаимной торговли является создание безбарьерной среды. «Вынужден отметить, что из года в год не находит своего решения значительная часть вопросов, связанная с ограничениями доступа на рынок партнеров», — указал он.

По словам Михаила Мишустина, заседание Евразийского межправсовета в Нур-Султане продемонстрировало, что страны ЕАЭС укрепляют сотрудничество несмотря ни на что. «Сегодняшняя встреча — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить», — сказал председатель российского правительства

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия; статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. В текущем году в председателем ЕАЭС выступает Киргизия.