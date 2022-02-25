В ОСК заявили, что санкции Запада не скажутся на сроках поставок и качестве производства

Ограничения, введенные Великобританией из-за ситуации на Украине, никак не повлияют на сроки поставок Объединенной судостроительной корпорации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОСК пишут «Известия».

«На сроках и качестве продукции ОСК санкции Великобритании никак не отразятся, и все без исключения обязательства перед партнерами будут выполняться», — заверили в компании. Там отметили, что работают в условиях жесткого санкционного давления с 2014 года.

В ОСК подчеркнули, что во многом именно благодаря санкциям отрасль восстановила или создала заново уникальные производства, которые позволили вывести импортозамещение на новый уровень. Также в компании указали на то, что эффективность предприятия в последние годы выросла: с 2012 по 2016 год ОСК передала флоту 25 кораблей; за последние пять лет их было уже 30. Кроме того за минувшее десятилетие компания построила более 150 коммерческих судов.

Минпромторг заявил, что промышленность России готова «к любому развитию событий и государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей». В ведомстве уточнили, что программы импортозамещения в стране внедряются с 2014 года, реализуются меры поддержки российских производителей.

Накануне, 24 февраля, Великобритания объявила санкции, в частности, против Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Ростеха», ОСК, «Уралвагонзавода», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а также «Аэрофлота». Ограничения ввели после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Были смоделированы последствия введения санкций и сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и компании полностью готовы к их реализации, сообщила пресс-служба кабмина. «На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — подчеркнули в кабмине.