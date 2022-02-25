«Все задачи текущего дня российскими войсками выполнены»

Официальный представитель российского Минобороны генерал Игорь Конашенков, 24 февраля не раз выступавший с комментарием хода военной операции, подвел итоги первого дня действий российских Вооруженных Сил России против ВСУ.

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По словам Конашенкова, к исходу дня российские войска выполнили все поставленные на текущий день задачи. Те российские части, которые вошли на территорию Украины с полуострова Крым, дошли до Херсон.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — сообщил представитель военного ведомства России, уточнив, что данные меры позволили разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить подачу воды на полуостров.

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Рассказывая о ситуации на донбасском направлении, Конашенков сообщил о продвижении сил ДНР в направлении населенного пункта Волноваха на глубину до 6-8 километров. Силы ЛНР взяли под свой контроль населенные пункты — город Счастье (с которого когда-то и началось сопротивление на Донбассе — ред.) и станицу Луганская. Указывается, что действия сил народных милицией ЛДНР сопровождались огневой поддержкой со стороны российской армии.

По словам генерала, ожесточенное сопротивление оказывают лишь националистические батальоны украинской стороны, в то время как регулярные части ВСУ предпочитают уклоняться от боя и договариваться о выходе из зоны боевых действий через гуманитарные коридоры, которые им предоставляются при условии сдачи оружия.

Помимо этого Конашенков сообщил о потерях противной стороны. По его словам, огнем российских войск уничтожено 83 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов украинских ВВС, три командных пункта, пункт базирования украинских военно-морских сил, а также 18 радиолокационных станций ЗРК ПВО С-300 и «Бук-М-1». Сбито, сообщил представитель Минобороны, два самолёта Су-34 и два самолета Су-24 украинских ВВС, уничтожен один вертолет и 4 БПЛА «Байрактар».

Ранее генерал Конашенков рассказал, что служба безопасности Украины подготовила к распространению фейковые видеоролики, на которых изображены якобы «массовые жертвы» со стороны украинского населения в результате ударов российских войск. Как проинформировал представитель Минобороны, данные ролики призваны, по замыслу их создателей, указать на неизбирательность и непропорциональность ударов российских войск и запугать украинское население. Конашенков ещё раз подчеркнул, что российские ракетно-авиационные удары не наносятся по городам Украины, и мирному населению ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 24 февраля, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, российские войска начали специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, о чем вчера поздно вечером попросили российского лидера главы донбасских республик. Помимо этого целью операции в Кремле назвали денацификацию Украины. В результате применения высокоточного оружия был нанесен серьезный ущерб военной инфраструктуре вооруженных сил Украины, часть украинских военнослужащих и пограничников перешла на сторону российских войск.

В ответ украинское руководство ввело на своей территории военное положение. При этом были подвергнуты обстрелу объекты на территории Курской и Белгородской областей РФ, а также обстреляны ракетами со стороны Мариуполя два российских гражданских судна в акватории Азовского моря.

Также украинская сторона, по сообщению ряда СМИ, заявляет о потере контроля или боях в различных районах Украины. Однако, официально российские представители пока не подтверждают эту информацию.