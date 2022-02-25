Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней, сообщает РИА Новости, ссылаясь на указ главы государства. Документ публикуется на сайте главы государства. Мобилизация будет проведена в течение трех месяцев с даты вступления указа в силу.

В документе, по данным агентства, говорится, что мобилизации подлежат военнообязанные граждане проживающие в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.

Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В стране введено военное положение. Глава государства также анонсировал выдачу оружия всем, кто хочет защитить суверенитет Украины.

