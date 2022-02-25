Зеленский запросил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры.

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — цитирует главу «незалежной» РИА Новости.

Ранее «Эксперт» сообщал, что украинские власти заявили о готовности провести переговоры с российской стороной по ситуации в Донбассе. Об этом, в частности, заявил Владимир Зеленский. Политик отметил, что готов обсудить с российскими властями нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского во лжи, отметив, что тот обманывает, когда утверждает, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны.