Зеленский заявил, что Украина вынуждена защищать свой суверенитет в одиночку

Украина вынуждена защищаться в одиночку, в то время как самые могущественные силы мира наблюдают издалека, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении. Речь политика опубликована на его Telegram-канале.

«Мы защищаем наше государство в одиночку. Самые могущественные силы мира наблюдают за происходящим издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что судьба народа Украины только в его руках.

«Судьба украинцев зависит только от нас. Никто, кроме нас, не будет направлять нашу жизнь. Мы на своей земле, правда за нами», - заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы осуществляется украинскими властями. В Кремле пояснили, что военная операция не направлена против украинского народа, а только преследует цели по «демилитаризация и денацификация» Украины. В Кремле заверили, что об оккупации страны речи не идет. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевает ли это смену нынешнего правительства Украины.

