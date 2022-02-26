Акция недели: «Ростелеком» — обыкновенное чудо

Завершающаяся неделя для Индекса МосБиржи была одной из худших в истории. Несмотря на мощнейший отскок в четверг-пятницу (почти на 55% от минимума до максимума), итог пяти торговых дней для него глубоко отрицательный — -27,2%. Ни одна бумага из состава индекса не завершила неделю в «зеленой зоне», а лучшими стали обыкновенные акции «Ростелекома», потерявшие всего 10,07%.
В текущей ситуации это большое достижение. И не только в рамках индекса: из более чем двух сотен российских акций, не входящих в него, найдется лишь десятка полтора, упавших меньше. Между тем санкции были наложены далеко не на весь наш бизнес, а «Ростелеком» как раз входит в группу особо пострадавших. Он находится в числе компаний, на которые распространяется запрет США на привлечение капитала через выпуск долга или акций.
В четверг падение обыкновенных акций «Ростелекома» по сравнению с закрытием предыдущей недели превышало 34%. Но затем начался настолько мощный отскок, что в пятницу эти бумаги ненадолго даже выходили в плюс по итогам пяти торговых дней. Этому в немалой степени способствовали заявления компании, сообщавшей акционерам, что санкции никак не отразятся на ее бизнесе.
«У нас полностью рублевый портфель привлечённых средств. Данные ограничения на привлечение в валюте не окажут влияния на деятельность компании», — цитировал «Интерфакс» представителя «Ростелекома».
Действительно, из отчетности провайдера цифровых услуг и сервисов видно, что 100% общего долга группы компаний (544 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2021 года) составляли рублевые обязательства. Структура долга: 50% — кредиты, 27% — облигации, 23% — обязательства по аренде, 0,5% — займы и прочее.
Но одного этого в текущей ситуации, конечно, было бы недостаточно, чтобы завершить неделю в плюсе. Для любой российской компании перспективы бизнеса в этом году выглядят пока довольно туманно. Изучать прошлые их результаты никогда не помешает («Ростелеком» опубликует консолидированную финансовую отчетность по итогам года 4 марта), но экстраполировать их в будущее сейчас стоит с особой осторожностью.
Справка:
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% — у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float «Ростелекома» — 29,02%.