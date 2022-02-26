Акция недели: «Ростелеком» — обыкновенное чудо

Завершающаяся неделя для Индекса МосБиржи была одной из худших в истории. Несмотря на мощнейший отскок в четверг-пятницу (почти на 55% от минимума до максимума), итог пяти торговых дней для него глубоко отрицательный — -27,2%. Ни одна бумага из состава индекса не завершила неделю в «зеленой зоне», а лучшими стали обыкновенные акции «Ростелекома», потерявшие всего 10,07%.

В текущей ситуации это большое достижение. И не только в рамках индекса: из более чем двух сотен российских акций, не входящих в него, найдется лишь десятка полтора, упавших меньше. Между тем санкции были наложены далеко не на весь наш бизнес, а «Ростелеком» как раз входит в группу особо пострадавших. Он находится в числе компаний, на которые распространяется запрет США на привлечение капитала через выпуск долга или акций.

В четверг падение обыкновенных акций «Ростелекома» по сравнению с закрытием предыдущей недели превышало 34%. Но затем начался настолько мощный отскок, что в пятницу эти бумаги ненадолго даже выходили в плюс по итогам пяти торговых дней. Этому в немалой степени способствовали заявления компании, сообщавшей акционерам, что санкции никак не отразятся на ее бизнесе.