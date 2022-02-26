Эксперт назвал три вещи, которые должны быть в доме «на всякий случай»

Некоторые жители южных регионов РФ начали создавать дома запасы «на всякий случай». Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин сообщил, что в случае реальной опасности в доме должны быть наличные деньги, вода и крупы с консервами. При этом в интервью радио Sputnik он отметил, что сейчас особой необходимости в этом нет.

«Эти кризисы обычно заканчиваются быстро, поэтому не стоит думать, что будут закрываться магазины и прочее. Единственное, что действительно стоит сделать, – это снять в банкомате какую-то часть денег. Нужно иметь наличные, потому что в таких условиях могут быть проблемы и сбои в работе банковских систем или даже кибератаки на серверы. Этого исключать нельзя», — заявил Гринин.

Из продуктов он посоветовал купить те, которые долгое время могут храниться без холодильника. То есть крупы, макароны, консервы и питьевую воду.

Ранее «Эксперт» писал, что о необходимом запасе пищи для потребления в экстремальных условиях рассказали украинцам. Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец посоветовал иметь дома запас готовых к употреблению мясных консервов, консервированных фруктов, ягод и овощей, белковых (злаковых, ореховых) или фруктовых батончиков, сухих хлопьев, арахисового масла, сухофруктов, консервированных соков, стерилизованного молока и питания для младенцев (при необходимости).Также следует позаботиться о крепкой посуде (желательно металлической) и ручной открывалке для консервов. Для непредвиденных ситуаций он посоветовал также запастись сухим льдом. 11 кг сухого льда будут поддерживать температуру ниже нуля в морозильной камере объемом 0,28 м в течение трех-четырех дней.

