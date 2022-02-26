Глава СПЧ выступил против отмены моратория на смертную казнь

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство России в международных организациях, а внутренние факторы. Так он прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что исключение РФ из Совета Европы и ПАСЕ предоставит хорошую возможность восстановить в стране ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.

«Много факторов определяют решение о смертной казни, и наше отсутствие в Совете Европы — это лишь один из них. Полагаю, что все-таки здесь внутренние факторы важнее», — цитирует ТАСС Фадеева.

При этом он напомнил, что решение о моратории на смертную казнь принято Конституционным судом РФ, и законодательная власть не может принять решение о его отмене.

«Если вы спросите меня о смертной казни, я против смертной казни именно по религиозным причинам. Так что вопрос это очень сложный и понятно, что Дмитрий Анатольевич имеет ввиду военные преступления, если эта тема в обществе будет серьезно обсуждаться в политической сфере, несомненно, вопрос о смертной казни именно касательно военных преступников через какое-то время будет актуален. Так что думаю, что дискуссия впереди», — добавил глава СПЧ.

Как писал «Эксперт», ранее Валерий Фадеев уже высказывался против отмены моратория на смертную казнь в России. Тогда глава СПЧ отметил, что жизнь в заключении и так является достаточным наказанием. «Там очень тяжелые условия. Им даже прилечь нельзя. Есть табуреточка и Библия. Может почитать. Поэтому они получают свое наказание», заявил он.

