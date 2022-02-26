Кремль обвинил Киев в отказе от переговоров

Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем,ожидая переговоров с Киевом, отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа украинской стороны от диалога, движение было возобновлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Так как по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — сообщил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что во время приостановки боевые действия в ряде мест все же продолжались, происходили «столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев». По его словам, они использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства по принципу «джихад-мобилей». На Украине эти устройства называются «бандер-мобили», сказал он.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев отказался от переговоров, потому что его не устраивают условия, которые передала через посредников российская сторона. Арестович назвал это «попыткой принудить Украину к капитуляции», передает РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что Вооруженные силы РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины. Войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Кроме того, российские военные установили полный контроль над Мелитополем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

