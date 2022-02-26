Макрон предупредил, что «война будет долгой»

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго». Выступая на сельскохозяйственной выставке в Париже, он призвал промышленников готовиться к долгосрочным экономическим последствиям, передает ТАСС.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — заявил Макрон.

Он отметил, что в первую очередь последствия затронут экспорт французских товаров, в частности, вина и зерновых, пострадают крупные предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отрасли. Возможны также проблемы в металлургическом секторе и логистике, не исключен рост цен на электроэнергию.

Лидер Франции сообщил, что сейчас создается план сопротивления, чтобы обезопасить ключевые отрасли экономики. Будут приняты решения на краткосрочную и долгосрочную перспективы, чтобы «максимально обезопасить себя с точки зрения энергетики» и «постараться нивелировать последствия роста цен».

«Война вернулась в Европу. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу», — добавил Макрон.

Ранее «Эксперт» писал, что несмотря на дальнейшее развитие спецоперации России на Украине, объем прокачки российского топлива через украинскую территория поднялся до 100 млн кубических метров в сутки. Таким образом, заявка на транзит выросла на 19%, что приблизилось к объемам поставок по долгосрочному бронированию — около 109,5 млн куб. м в сутки. При этом заявки на других направлениях остаются на прежних уровнях.

