Минобороны РФ отчиталось об «успехах наступления»

Вооруженные силы РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины. Войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Кроме того, российские военные установили полный контроль над Мелитополем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Соответствующий отчет размещен в Twitter Минобороны.

Статья по теме: «Потерь в Вооруженных Силах России нет»

«Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ за сутки расширили участок прорыва брони противника и продолжают развивать успех наступления. Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что подразделения российских Вооруженных сил РФ установили полный контроль над городом Мелитополь, подчеркнув, что российские военнослужащие «предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов».

Кроме того, по его словам, в течение ночи ВС РФ нанесли удар «высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины».

«Всего поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 ЗРК ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять БПЛА, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной автомобильной военной техники. Силами ВМФ РФ уничтожено восемь военных катеров украинских ВМС», — уточнил представитель Минобороны РФ.

По официальным данным Минобороны Украины, опубликованным в Twitter, потери ВС РФ на 6:00 26 февраля составили: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронетанковых машин, 15 пушек, 1 ЗРК БУК, 17 единиц автомобильной техники.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне российские военные заблокировали Киев с западной стороны. По словам Конашенкова, основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель (пригород Киева), заблокировав столицу Украины с запада. Конашенков при этом обвинил украинское руководство в попытках использовать мирных жителей в качестве «живого щита».

