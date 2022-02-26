Nasdaq: от медвежьего рынка к ралли облегчения

На уходящей неделе все основные американские фондовые индексы успели обновить минимумы с весны прошлого года. Nasdaq в четверг утром даже свалился в зону «медвежьего рынка» (падение свыше 20% от исторического максимума). Но резкий разворот в тот же день и дальнейший взлет акций позволили технологическому индексу, как и S&P 500, закрыть всю неделю в плюсе.

Dow Jones, для которого пятница была лучшим днем с ноября 2020 года (рост на 2,51%), не помогло даже это. Он показал третью неделю снижения подряд. Хотя и прирост S&P 500 и Nasdaq Composite за эти пять торговых дней (0,8% и 1,1% соответственно) выдающимся не назвать. И если снижение акций в этот период было связано с геополитикой и ее влиянием на экономику, то взлет индексов был в большей степени обусловлен техническими факторами.

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Фондовый рынок США проседает с начала этого года в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, но обострение ситуации на Украине внесло в этот процесс новые нюансы. Помимо объяснимой нервозности инвесторов, конфликт посеял сомнения в том, что регулятор не допустит ошибку, которая приведет экономику к стагфляции (стагнация на фоне высокой инфляции).

Последний раз подобное было здесь 40-50 лет назад, но то, что тогда имело место не лучшее время для акций, помнят многие. Bloomberg на этой неделе приводило расчеты Goldman Sachs относительно влияния стагфляции на индекс S&P 500. За последние 60 лет его квартальная доходность составляла в среднем 2,5%, однако в условиях стагфляции она становилась отрицательной — минус 2,1%.

Это было хуже, чем во времена исключительно слабого роста или высокой инфляции по отдельности. Исторически такого рода ситуация сильнее всего била по акциям технологических компаний, тогда как акции сектора здравоохранения и энергетики показывали более высокие результаты.

Теперь шансы на возращение плохих времен выросли. Связанный с геополитикой скачок цен на сырье и, в первую очередь, на энергоносители, усложняет для центральных банков «мягкую посадку» — сдерживание инфляции, не ввергающее в рецессию. Он повышает темпы роста потребительских цен и одновременно замедляет экономику.

Смягчение политики ФРС ускорит инфляцию, а ужесточение —дополнительно затормозит ВВП, но не повлияет на основные причины инфляционного скачка. Она в США между тем и так уже вышла на рекордный за 40 лет уровень — 7,5%. И это тоже во многом обусловлено немонетарными факторами (нарушения цепочек поставок из-за пандемии). Возможности же маневра невелики: ставки находятся на минимальных уровнях, а покупки активов — на максимальных.

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В момент, когда рынки резко развернулись, принципиальных изменений в этой ситуации не произошло, если не считать окрепшей уверенности их участников в том, что при таких условиях в марте ФРС поднимет ставку только на 25 б.п. Но, например, сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot тогда же переписал исторический максимум. Сошлись психологические и чисто технические обстоятельства.

По ходу снижения в январе и в феврале управляющие фондами не только резали длинные позиции, но и активно наращивали короткие, а также страховались опционами. Да и на фоне заявлений о скорой войне дополнительные «шорты» открывались как спекулянтами, так и хеджерами. В четверг же, когда началась спецоперация на Украине, часть тех, кто продавал на слухах, решила, что настал момент откупать на фактах. По мере роста акций к ним присоединились и другие участники рынка, вынужденные сокращать короткие позиции.

Появились и любители выкупать провалы, так что рост в результате вышел ярким, какими нередко и бывают ралли на «медвежьих» рынках. Этому очень помогли новости пятницы о том, что Москва выразила готовность провести переговоры с Киевом относительно получения Украиной.

«То, что мы переживаем прямо сейчас, — это ралли облегчения, которое практически заставило многих продавцов закрыть свои короткие позиции. Я не думаю, что волатильность закончилась, — говорил Bloomberg главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл. — Но, по меньшей мере, на ближайшую перспективу Уолл-стрит говорит: время вернуться в акции, а не оставаться в наличных или в казначейских облигациях».

