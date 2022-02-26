Первый пуск корабля «Орел» перенесен на 2024 год

Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» состоится в 2024 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос». Ранее пуск был запланирован на 2023 год, а в 2024-ом ожидался беспилотный полет со стыковкой к МКС.

«В рамках летных испытаний корабля "Орел" в 2024 году мы проведем следующий этап испытаний: отстрел корабля блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 км при максимальном скоростном напоре. Корабль совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки», — заявил Рогозин.

Он пояснил, что для этого теста летом 2023 года на космодром Восточный доставят ракету «Ангара-А5». Штатной ракетой для этого корабля станет модернизированная «Ангара-А5М» с более мощными двигателями и облегченной конструкцией, которую Роскосмос рассчитывает получить в 2024 году.

В конце текущего года на Восточный отправят «Ангару-НЖ» (наземное жидкостное изделие). Это полноразмерный макет для электрических и заправочных испытаний, который конструктивно идентичен летному варианту. На ней будут отработаны все предстартовые операции на стартовом комплексе и так называемый «нулевой» старт, в ходе которого будет произведен отстрел корабля ракетным блоком аварийного спасения для проверки его работоспособности на случай нештатной ситуации.

Ранее «Эксперт» писал, что космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Спустя несколько минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту осуществляется с помощью разгонного блока по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

