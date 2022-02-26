Появились подробности подрыва дамбы на Северо-Крымском канале

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Под дамбу было заложено взрывчатое вещество, заряд сдетонировал, преграда была разрушена и вода пошла в Крым, уточняет телеканал «Звезда».

«Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым», — сообщили в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Российские военнослужащие уже начали расчистку русла канала в Скадовском районе Херсонской области, специалисты Минобороны приступили к восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Ранее «Эксперт» писал, что в Крыму завершили подготовку иска к Украине по водной блокаде полуострова. Убытки предварительно оценены в 150 млрд рублей. Этот иск станет первым в череде судебных претензий к Украине. Далее планируется делопроизводство по энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

