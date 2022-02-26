Пять европейских стран закрыли воздушное пространство для авиакомпаний РФ

Первыми проинформировали российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства Польша, Чехия и Болгария. Позже к ним присоединились Эстония и Латвия.

«Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», — цитирует портал ERR министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс объявил о закрытии воздушного пространства республики для самолетов российских авиакомпаний в своем Twitter. А минтранс Болгарии еще в пятницу вечером сообщил, что из-за специальной военной операции на Украине, вводится запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны с 00:00 по местному времени (01:00 мск) в субботу. Запрет распространяется и на полеты над территориальными водами. Аналогичные решения приняли Чехия и Польша.

«Аэрофлот» на своих страницах в соцсетях уже объявил об отмене рейсов в Чехию, Польшу, Великобританию и Ирландию.

Как писал «Эксперт» накануне, Росавиация запретила Великобритании осуществлять полеты над территорией РФ. Как пояснили в ведомстве, ограничения являются ответом на недружественные решения авиационных властей Великобритании по ограничениям на выполнение регулярных полетов судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с РФ, либо зарегистрированных в России. В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота».

