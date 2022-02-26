Росавиация зеркально ответила европейским авиакомпаниям

В федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиации) объявили об ограничении полетов в пункты на территории РФ, а также транзитных перелетов через воздушное пространство России для авиаперевозчиков Румынии, Болгарии, Польши и Чехии. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что эти меры были приняты в ответ на недружественные решения авиационных властей соответствующих стран. Ограничения на полеты начали действовать с 26 февраля с 15:00 мск.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении агентства.

В ведомстве отметили, что полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что первыми проинформировали российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства Польша, Чехия и Болгария. Позже к ним присоединились Эстония, Латвия и Румыния.