Почему российские военные брали паузу

По сообщению предствителя МО РФ Игоря Конашенкова, в течении предыдущей ночи Вооруженные Силы РФ нанесли новый удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара количество уничтоженных военных объектов Украины увеличилось до 821.

А как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, российские военные уничтожили дамбу на Северо-Крымском канале, возведенную украинской стороной, и перекрывающую подачу воды на полуостров.

«Дорожную карту по восстановлению работы Северо-Крымского канала сформируют к понедельнику», — сообщил Сергей Аксенов.

Что касается ведения боевых действий, то, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накануне от украинского руководства поступило предложение о переговорах, в связи с чем главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин приказал снизить темпы наступления.

В субботу они вновь возросли. «Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — сообщил представитель Кремля.

Слова Пескова подтвердил официальный представитель российского Минобороны, генерал Игорь Конашенков.

«После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — проинформировал Конашенков представителей СМИ.

Основным направлением, где за нынешний день был достигнут наиболее заметный успех, стоит считать непосредственно донбасский фронт. Наступление там осуществляют войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии.

«Подразделения вооруженных сил Луганской народной республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное», — сообщил Конашенков, добавив, что украинские нацбатальоны применяют так называемые «бандер-автомобили» — высокопроходимый автотранспорт, оснащенный крупнокалиберным стрелковым вооружением и минометами, схожий с автотехникой международных террористов, применяемой, в частности, в Сирии.

«Несмотря на это, сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово», — сообщил Конашенков.

Говоря о действиях войск ДНР, представитель Минобороны РФ рассказал, что группировка Донецкой народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась ещё на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Коснулся Конашенков и ответных действий украинских силовиков. По словам генерала, накануне вечером 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота, в момент выполнения ими задач по эвакуации с острова Змеиный сдавшихся там 82 украинских военнослужащих.

«Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской Федерации в уничтожении пленных», — заявил журналистам представитель Минобороны, дополнительно сообщив, что в результате морского боя шесть катеров ВМС были уничтожены, а из пленных украинских военнослужащих никто не пострадал.

Отдельно Конашенков отметил, что во время атаки над местом событий баражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9A «Риппер», которые, по всей видимости, наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России.

Информацию Минобороны о действиях украинских военных дополнило ФСБ России. Согласно официальному сообщению ведомства, сегодня со стороны Украины был произведен миномётный обстрел территории Миллеровского района Ростовской области, в результате чего на территорию России упало три мины. Обошлось без пострадавших. Также ФСБ сообщило об обстреле российской территории из стрелкового оружия.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

В сообщениях Минобороны РФ особо указывается, что киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов стрелковое оружие, гранатомёты и боеприпасы. Помимо этого, данные российской воинской разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийским подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.

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«Обращаемся к жителям Украины — требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжёлые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов», — призвало Минобороны РФ, лишний раз подчеркнув, что российские ВС никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

Напомним, ранее оборонное ведомство России заявило об установлении полного контроля со стороны подразделений ВС РФ над городом Мелитополь, а также об овладении войсками ЛНР населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино.

В ответ, как сообщил Конашенков, украинские националисты ударили из установок РСЗО «Град» по жилым кварталам города Старобельск. По сообщению Минобороны РФ подобные провокации готовятся в городах Славянск и Краматорск.