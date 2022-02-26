Специалисты назвали способ полной очистки Windows

Удаление документов с компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows, и перенос их в «Корзину» не всегда гарантирует полное стирание данных. Это небезопасно для пользователей, которые продают свои устройства и перед этим вручную стирают файлы. Специалисты Microsoft пояснили, что при подключенном сервисе сохранения данных в облако документы могут загрузиться в память компьютера обратно, пишет издание Bleeping Computer.

«При попытке сбросить настройки устройства Windows с приложениями, имеющими папки с данными повторной обработки, такими как OneDrive или OneDrive для бизнеса, файлы, которые были загружены или синхронизированы локально из OneDrive, могут не удаляться при выборе параметра "Удалить все"», — сообщили в Microsoft.

Ошибку, не позволяющую удалить некоторые личные файлы, обнаружили ранее простые пользователи. Проблема оказалась связана с тем, что сервис OneDrive переносит стертые документы в каталог Windows.old.

В компании посоветовали перед сбросом на устройстве Windows отключить OneDrive. Удалить любые оставшиеся файлы на уже сброшенных устройствах можно с помощью функции «Контроль памяти» в приложении «Настройки».

Ранее «Эксперт» писал, как правильно чистить память смартфона. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова посоветовала очищать память смартфона встроенными программными средствами. У устройств Apple лучше всего использовать функцию «Сгрузить» — так будет освобождено место, занимаемое приложением, и при этом сохранены все данные. У смартфонов на базе Android для очистки памяти нужно войти в «Настройки», затем — в «Приложения», далее — «Сортировать по размеру» — выбрать приложение — память — очистить данные/очистить кэш.

