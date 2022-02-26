Ученые доказали, что терпение продлевает жизнь

Ученые Гетеборгского университета доказали, что терпеливые люди подвержены меньшему риску летального исхода в возрасте до 65 лет. Они проанализировали результаты уникального исследования, которое началось более полувека назад, и пришли к выводу, что более терпеливые даже реже болеют, сообщается на сайте вуза.

Шведский эксперимент стартовал в 1966 году. В нем участвовали 13 тысяч подростков в возрасте 12–13 лет. Им были заданы вопросы, помогающие определить степень их терпеливости, например, что они предпочтут: получить 100 шведских крон сейчас или 1000 шведских крон через 5 лет. Респонденты наблюдались на протяжении всей жизни. В итоге выяснилось, что у терпеливых молодых людей, решивших получить 1000 шведских крон через 5 лет, шансы дожить до 65-летия были на 17-21% выше, чем у более нетерпеливых сверстников. Также они меньше болели во взрослом возрасте и их реже госпитализировали.

Ранее «Эксперт» писал, что долгожителей выделяет скорость походки. К подобным выводам пришли специалисты из США, изучив скорость ходьбы у людей старше 45 лет. Медики сравнили и статистику посещения пациентами поликлиник за 10 лет и констатировали, что легкие, зубы и иммунная система медленных людей находится в более плохом состоянии, чем у тех, кто передвигается с большей скоростью.

