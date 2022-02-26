В Минфине ответили на понижение кредитного рейтинга РФ

Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до «BB+» с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения в Минфине объяснили влиянием геополитических факторов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что финансовая устойчивость РФ сохраняется.

«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее стало известно, что S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до отметки BB+, что ниже инвестиционного уровня. Как уточнило агентство, рейтинг находится в списке под наблюдением, что означает вероятность дальнейшего снижения в ближайшие 90 дней. S&P считает, что санкции могут иметь вторичные эффекты, в том числе удар по доверию в частном секторе и проблемы с финансовым сопровождением российской внешней торговли. Кроме того, есть вероятность новых санкций, которые могут спровоцировать контрмеры РФ, сорвать ее платежи по внешнему долгу.

Ранее «Эксперт» писал, что OFAС, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его «дочек». Начиная с этой даты американские финансовые организации не имеют права проводить транзакции с участием перечисленных российских компаний. Операции с акциями и долговыми обязательствами Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, «Открытия» и ВЭБ.РФ должны быть завершены к 25 мая. Масштаб санкций, вводимых странами Запада против России, во многом беспрецедентен, так как направлен против индустриально развитой страны, занимающей важное место в системе международной экономической кооперации, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.