В РЖД сообщили, что поезда с юга идут в штатном режиме

Поезда РЖД в штатном режиме перевозят пассажиров из городов юга России, в которых возникли затруднения с работой аэропортов. Подготовлены дополнительные вагоны и локомотивы, в субботу сверх плана было предоставлено более 5 тысяч мест, в воскресенье планируется вдвое больше. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в Telegram-канале РЖД.

«Компания РЖД мобилизовала усилия, подготовила дополнительные вагоны, дополнительные локомотивы и производит назначение дополнительных поездов из населенных пунктов, с которыми было прервано авиационное сообщение. В сутки сегодняшние предоставлено дополнительно более 5 тысяч мест, на завтрашний выходной воскресный день предоставили более 10 тысяч мест», — сообщил Пегов.

Он добавил, что сбоев в расписании на данный момент нет, вокзалы работают в штатном режиме.

В пресс-службе РЖД уточнили, что в субботу из городов Юга России было назначено шесть дополнительных поездов, все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам. Дополнительные места на поездах вводятся из-за приостановки работы аэропортов в 11 южных городах РФ на фоне обострения ситуации на Украине.

В субботу утром стало известно о сбоях в работе портала РЖД. По данным руководства компании, сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам. В связи с этим было принято решение увеличить количество работающих касс на вокзалах.

Ранее «Эксперт» писал, что структуры, отвечающие за жизнеобеспечение Курской области, приведены в состояние повышенной боевой готовности, усилена охрана социальных объектов. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, до 2 марта не будет работать аэропорт в Курске, все другие виды транспортного сообщения функционируют в штатном режиме. До 28 февраля в школах приграничных районов вводится дистанционное обучение.

