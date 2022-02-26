Власти РФ назвали число эвакуированных жителей Донбасса

Количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 117 тысяч. Только за последние сутки российскую границу пересекли 4,8 тыс. жителей Донбасса, сообщает ТАСС.

«По данным на утро субботы, границу России пересекли более 117,8 тыс. человек, свыше 74 тысяч из которых имеют украинское гражданство, более 43 тысяч — российское», — сообщили агентству в силовых структурах.

Большинство беженцев разместились у родственников и знакомых, остальные находятся в пунктах временного размещения. В данный момент жителей ДНР и ЛНР принимают 19 регионов РФ. Там в 252 пунктах временного размещения находятся свыше 18,3 тыс. человек, в основном женщины и дети.

В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что за сутки границу с РФ пересекли 4 789 жителей Донбасса. Психологи МЧС России оказали помощь в 4 543 случаях.

Ранее «Эксперт» писал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового централизованного выезда жителей республики в Россию в связи с опасениями перехода украинских военных в наступление на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По словам Пушилина, в ближайшее время будут эвакуированы «сотни и сотни тысяч человек». Вслед за Донецком об эвакуации объявил и Луганск: глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики в кратчайшие сроки отправиться в Россию, а всех мужчин, способных держать в руках оружие, — «встать на защиту своей земли». Президент России Владимир Путин пообещал, что беженцы получат в России всю необходимую помощь.

