Восстановление российского рынка акций будет долгим

Увидеть Индекс Мосбиржи на рекордном уровне октября прошлого года мы сможем очень нескоро. До настоящего времени наибольшее снижение за неделю — на 24% — наблюдалось в начале октября 2008 года, когда мир находился во власти всеобщего экономического кризиса. Теперь же проблемы были вызваны спецоперацией российских войск на Украине.

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Нерезиденты в панике начали сбрасывать акции, а дальше все потекло в рамках привычного для опытных инвесторов сценария: срабатывание стоп-заявок, ограничивающих уровень убытков, и принудительное закрытие брокерами позиций тех клиентов, которые стояли с «плечами» в покупках.

Основной размер падения пришелся на 24 февраля, когда за дневную сессию Индекс Мосбиржи потерял треть капитализации. В моменте такие лидеры российского рынка акций как Сбербанк, «Роснефть» и «Газпром» падали более, чем на 50%.

Интересно отметить, что обвал Индекса Мосбиржи 24 февраля стал третьим по размеру в истории мирового рынка акций. Сильнее падала лишь Аргентина в 1990 году и Казахстан в 2002 году.

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Историческая практика показывает, что после столь значительных панических распродаж рынок быстро восстанавливается и уходит в долгосрочный восходящий тренд. Пока все говорит о том, что нынешняя ситуация в России будет исключением из правил — рост рынка будет вялым и сопровождаться неоднократными сильными снижениями.

Причина этих опасений кроется в западных санкциях, которые будут отпугивать иностранных инвесторов от рублевых активов. На внутренний капитал, скорее всего, также рассчитывать не стоит.

Многие частные инвесторы, купившие акции в прошлом году и в январе этого года в расчете на продолжение роста стоимости бумаг двузначными темпами, понесли колоссальные потери, к которым не были готовы морально. Сейчас многие из них будут выводить из акций остаток средств в банковские депозиты или покупая ОФЗ.

Что же касается ближайших перспектив, то наиболее вероятным сценарием следующей недели является продолжение начатого во второй половине четверга отскока. Наибольшие перспективы у акций сырьевых компаний, не связанных с государством.

В любом случае Запад будет стараться минимизировать влияние санкций на деятельность российских поставщиков сырья на мировой рынок. Рост стоимости основных биржевых товаров является главной причиной мировой инфляции, которая становится серьезной проблемой как для США, так и Европы.

При этом Китай не поддержал западные санкции, а это значит, что Поднебесная продолжит и даже увеличит торговлю с Россией, и, воспользовавшись трудной ситуацией, будет наращивать закупки российского сырья по ценам ниже биржевых. Это приведет к опережающему росту китайской экономики и снижению себестоимости ее товаров на мировом рынке.

Однако это совершенно не значит, что разум западных политиков возьмет вверх над эмоциями, и введение такой меры, как обсуждаемое сейчас отключение России от системы международных платежей SWIFT, остается вероятным. Поводом для этого может стать окончательное падение режима президента Украины Владимира Зеленского, до которого, судя по всему, уже недалеко.

При таком раскладе российские акции может ждать еще одна волна обвала, во главе которой будут акции банков.

Решение рейтингового агентства S&P Global понизить кредитный рейтинг России с инвестиционного уровня «BBB-» до «BB+» не окажет влияния на котировки акций. Теоритически, изменение рейтинга приводит к изменению крупными инвестиционными компаниями лимитов, выделяемых на страну. Однако в нынешней ситуации нерезиденты продолжат уходить с российского фондового рынка, и вряд ли вернутся в ближайшей перспективе при любом рейтинге.

Целью отскока Индекса Мосбиржи является «круглая» отметка 3000 пунктов. Если рынок вдруг сможет до нее дорасти в ближайшее время, то начинающим инвесторам стоит серьезно задуматься о сокращении доли акций в портфелях и покупке ОФЗ.

Дальнейший рост будет возможен только в случае, если Запад признает новую власть на Украине и начнет задумываться об отмене антироссийских санкций. Но с большой вероятностью, Европа и США будут считать легитимной властью, цитируя Владимира Путина, нынешнюю «шайку наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

В любом случае сейчас стоит воздержаться от маржинальных покупок и иметь не менее, чем тридцатипроцентную долю денег в портфелях. Риски падения акций велики. Индекс Мосбиржи вполне может краткосрочно сходить в район 1000 пунктов.

Фундаментальный анализ в сложившейся ситуации стоит полностью игнорировать, а вероятность срабатывания сигналов технического анализа резко упала. Основное влияние на котировки ценных бумаг будут оказывать новости.