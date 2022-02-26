Давление нарастает: Запад готов выстрелить себе в обе ноги

Несмотря на рост санкционного давдения, ПАО «Газпром» забронировало мощности прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на сегодня и утро воскресенья, свидетельствуют данные GSA Platform.

Газовая контратака России

На аукционе был предложен объем 89,1 млн куб. м в сутки, востребованными оказались порядка 45,3% мощностей в период с 22:00 мск 26 февраля до 08:00 мск 27 февраля, сообщает ТАСС. В последний раз прямая прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа» ненадолго возобновилась в ночь с пятницы на субботу. Газ доставлялся европейским покупателям с 00:00 до 08:00 по московскому времени.

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При этом заявка на транзит российского газа через территорию Украины на 26 февраля составила 105,5 млн кубических метров в сутки и приблизилась к контрактным максимумам. «Газпром» подтвердил, что газ для транзита в Европу подается штатно. Это выглядит, как настоящая «газовая контратака» в ответ на заявления влиятельных политиков Старого Света о намерении отказаться от российских углеводородов.

Можно уверенно констатировать, что новая мощная волна западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине не привела к остановке российского газового транзита. Более того, тот же украинский транзит растет с 21 февраля, когда он находился на уровне около 50 млн кубов. Теперь ожила и труба, несущая голубое топливо европейцам напрямую с Ямала.

Как известно, руководство Польши заняло едва ли не самую непримиримую позицию из всех членов ЕС в отношении Москвы задолго до украинского кризиса. Схема функционирования участка газопровода «Ямал-Европа» была перестроена с долгосрочных обязательств на аукционное бронирование еще два года назад. Но с 21 декабря 2021 года размещение заявок на прокачку газа было прекращено. Европейским потребителям стало невыгодно покупать газ при столь высоких спотовых ценах. Впрочем, на Западе «Газпром» обвиняли в том, что он специально не задействует газопровод «Ямал — Европа», чтобы ускорить сертификацию «Северного потока — 2».

В любом случае до 25 февраля трубопровод работал в реверсном режиме — газ качали в Польшу не из России через Белоруссию, а из Германии. Кстати, после январского сокращения экспорта газа (минус 41% по сравнению с первым месяцем прошлого года), в первой половине февраля он существенно пошел в рост. В итоге отставание за полтора месяца составило 35,5%.

Столь малоожидаемая для сложившейся ситуации динамика предложения свидетельствует о росте спроса на российский газ на фоне геополитической напряженности. И на сегодняшний день продукция «Газпрома» оказалось значительно дешевле альтернативных покупок на европейском спотовом рынке. При этом объемы европейских ПХГ тают на глазах — они уже составляют менее 7% от первоначальной закачки. Газовые цены на фьючерсном рынке Европы вечером 24 февраля, по индексу TTF, достигли 1653 долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на 60%.

Российское руководство, приняв решение о спецоперации на Украине, похоже, считает, что при любом раскладе Евросоюз и весь коллективный Запад не станут вредить сами себе и не пойдут, как это когда-то было сделано с Ираном, на полный запрет импорта российских углеводородов. Основания для такой уверенности, как видим, имеются. Однако есть и другая точка зрения.

Альтернатива любой ценой

Источник «Эксперта» в одной из международных консалтинговых компаний уверен, что через 2-3 года ЕС все-таки сможет заменить российские энергоносители на альтернативные источники, каких бы затрат это бы не стоило. И дело даже не в антикарбоновой повестке, хотя ВИЭ в Европе развивается достаточно быстро.

Европейцы будут усиленно искать новые, альтернативные российским, источники поставок нефти и газа. При этом Еврокомиссия пойдет на самые высокие расходы, которые неизбежно будут препятствовать историческому реверсу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже подчеркнула, что в пакете всеобъемлющих санкций предусмотрен запрет на поставки европейского оборудования и материалов для российских НПЗ. По её оценке, эти экспортные ограничения «повредят российскому нефтяному сектору», что со временем приведет к истощению доходов от переработки нефти в России. В таком заявлении просматривается некий отсыл к развалу СССР, ведь одной из причин начала данного процесса стало как раз падение нефтяных доходов.

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Впрочем, пока риторика главной еврокомиссарши — это только угрозы, а будут ли они на самом деле реализованы, покажет лишь время. Как гласит известная восточная мудрость, «через три года либо ишак умрет, либо падишах». В любом случае полностью заменить тот же российский трубный газ заокеанским СПГ очень сложно даже с чисто технической точки зрения. Для начала необходимо удвоить в Европе количество приемных терминалов и установок регазификации и обеспечить резкий рост мирового производства СПГ. На это трёх лет, скорее всего, не хватит.

При этом атаки на российский топливно-энергетический комплекс все равно усиливаются. И хотя его доля в экономике РФ в последние годы неуклонно снижается, времени для полного становления ненефтегазового сектора может просто не хватить. Поэтому собеседник «Эксперта» считает, что главная угроза для России все-таки кроется не в усилении экспортного контроля над высокотехнологичными товарами и услугами, а в попытке изолировать российский ТЭК.

Впрочем, добавляет он, в самое ближайшее время объявленные антироссийские санкции, как надеются в Брюсселе, разгонят инфляцию. Хотя конкретика по ограничениям в области, например, электроники еще полностью не известна, цены на высотехнологичные товары уже подскочили в торговых ряде сетей в среднем на 30%. В целом же инфляция грядущей весной способна подняться с нынешних 8,83% годовых до 15%.

Санкционный маховик набирает обороты. Перечень ответных мер России нужно оперативно, но тщательно прорабатывать. Собеседник «Эксперта», заметил, что в такой список, помимо прочего, можно было бы включить запрет на экспорт тех или иных металлов и редкоземельных материалов. Насколько контрсанкции могут отрезвить западных «партнеров» — вопрос открытый. Порой складывается впечатление, что на Западе, фигурально выражаясь, готовы стрелять себе уже не в одну, а в обе ноги.

