Возможности для поддержки рубля Банком России не исчерпаны

В течение утренней сессии в четверг, когда трейдеры отыгрывали начало военной операции на Украине, пара доллар-рубль очень кратковременно уходила в район 90. Против рубля на таком политическом фоне вполне ожидаемо стали играть спекулянты, но многие из них были почти сразу же наказаны.

С открытием основных торгов благоприятным для них курсом воспользовались экспортеры, начав выставлять заявки на продажу валюты. Почти тут же Банк России объявил о начале валютных интервенций.

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Стоит отметить, что в отличие от 2014-2015 годов, когда валютный рынок В РФ лихорадило по похожим причинам, сейчас ситуация для рубля другая. Во-первых, очень высокие цены на основные российские экспортные товары, что приводит к большому притоку валюты в страну. Во-вторых, в России осталось очень мало нерезидентов, бегство которых из рубля во многом спровоцировало обвал рубля на предыдущем «украинском кризисе». В-третьих, у граждан страны просто нет накоплений, которые они решили бы спасать покупкой доллара.

При этом монетарные власти на сегодня использовали далеко не все резервы для поддержки национальной валюты. Центробанк и Минфин могут «попросить» экспортеров, особенно с госучастием, сократить свои валютные резервы и увеличить продажу валютной выручки. Вряд ли эта «просьба» будет отклонена, хоты бы из-за риска блокирования средств российских компаний на Западе.

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Банк России может принять решение и об очередном повышении ключевой ставки. Трейдеры ждут, что это будет сделано в ближайшие дни, причем не менее чем на 2-3 процентных пункта.

По итогам прошлой недели доходности большинства ОФЗ со сроком погашения до 5 лет ушли в районе 13% годовых. Примерно на этот уровень Банк России может вывести ключевую ставку.



В четверг падение цен ОФЗ было рекордным с начала тысячелетия. Индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился на 14,1%. На пике распродаж по некоторым краткосрочным бумагам доходности взлетали до 17%. Трейдеры читают, что панику спровоцировали нерезиденты, сбрасывавшие российский госдолг.

Для недопущения подобного и в целях защиты частных инвесторов от падения курсовой стоимости госбумаг, Минфин принял решение размещать теперь только новые выпуски ОФЗ. В соответствие с введенными Западом санкциями, иностранные инвесторы не будут их покупать, поэтому при возникновении дальнейших катаклизмов, данные бумаги будут падать менее значительно.

Правда, непонятно, когда Минфин вновь выйдет на рынок с предложением своих бумаг. Сейчас для этого не лучшее время с точки зрения политической ситуации и высокой волатильности рублевых активов. Кроме того, многие банки сейчас испытывают проблемы с ликвидностью и с неохотой будут покупать госбумаги.

Однако западные санкции приведут к приостановке распродаж ОФЗ иностранными инвесторами. Многие из них, зная, что не смогут купить эти бумаги вновь, будут держать оставшиеся бумаги до лучших времен. Это также снизит давление на рубль.

Но все рассуждения относительно способности Банка России справедливы лишь в случае, если не последуют дальнейшие сверхжесткие санкции Запада. Уже прошла информация, что после введенных мер некоторые китайские компании, хотя Китай официально и не поддержал западные санкции, временно отказались от покупки российской нефти, поскольку банки не стали поддерживать аккредитивы.

Спрэд между российской нефтью и эталонной маркой Brent в конце прошлой недели превышал 11 долларов, в то время как обычно он составляет 2-5 долларов. Это говорит о том, что крупные мировые импортеры просто боятся покупать российское сырье.

Сейчас Запад обсуждает возможность отключения российских банков от системы международных расчетов SWIFT. Прошла информация, что США может наложить санкции на Банк России, возможно, каким-то образом заблокировав его валютные запасы.

В случае, если Россия лишится притока валютной выручки, Банк России не сможет долго сдерживать рубль от падения в район 100 рублей за доллар и выше. При относительно благоприятном развитии событий, какое-то время российский Центробанк сможет удерживать курс национальной валюты вблизи отметки 80. Сильной технической поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 75.

