BP под давлением объявила о продаже своей доли в «Роснефти»

Британская нефтяная компания BP объявила, что продает 19,75% «Роснефти», а ее главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава Роберт Дадли выходят из совета директоров российской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВР.

«Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров», — говорится в сообщении компании.

По оценкам компании, решение о продажи доли в «Роснефти» в общей сложности повлечет за собой расходы в размере до $25 млрд.

Как писала Financial Times 25 февраля, BP подверглась давлению со стороны отдельных британских политиков. Так, госсекретарь по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг в тот день вызвал Луни и выразил «обеспокоенность» участием компании в «Роснефти» на фоне военной операции РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что чистая прибыль «Роснефти» в 2021 году увеличилась в шесть раз по сравнению с 2020 годом, достигнув максимальных в истории компании 883 млрд рублей ($11,8 млрд). По данным компании, в 2021 году почти вдвое увеличился и показатель EBITDA, он тоже достиг своего исторического максимума в 2,33 трлн рублей ($31,7 млрд). Свободный денежный поток «Роснефти» по итогам прошлого года вырос в два с половиной раза и превысил 1 трлн рублей.

