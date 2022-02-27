Делегация РФ прибыла в Гомель на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — заявил Песков.

Он уточнил, что переговоры пройдут в Гомеле. По словам представителя Кремля, российская сторона уже готова к началу переговоров и будет ждать представителей Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

МИД Белоруссии позже подтвердил прибытие российской делегации в Гомель для участия в переговорах с Украиной.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне Кремль обвинил Киев в отказе от переговоров. По словам Пескова, в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск, но так как украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение основных российских сил возобновилось в соответствии с планом проведения операции.

