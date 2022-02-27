Илон Маск предоставил Украине доступ к Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил об открытии на территории Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Он написал об этом в Twitter, подчеркнув, что новые терминалы уже в пути.

«Услуги Starlink теперь предоставляются на Украине. Новые терминалы уже в пути», — написал Маск.

Ранее с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету к американскому миллиардеру через Twitter обратился вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Ранее «Эксперт» писал, что за последние три года компания SpaceX, работая над проектом создания системы высокоскоростного интернета в космосе Starlink, вывела на орбиту Земли почти две тысячи спутников. Однако вспышка, произошедшая на солнце 29 января, спровоцировала геомагнитную бурю, которая вывела из строя 40 спутников. Они уже вернулись или находятся в процессе возвращения в атмосферу Земли, где будут сожжены.

