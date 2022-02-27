Михаил Фридман заявил о горячем желании остановить кровопролитие

Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман, у которого есть активы как в России, так и на Украине, выразил надежду на прекращение конфликта в регионе. Его письмо сотрудникам инвестиционной компании LetterOne, которая базируется в Лондоне, цитирует Financial Times.

«Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить множества жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет», — написал Фридман в письме сотрудникам.

Издание отмечает, что это письмо Фридман разослал 25 февраля — на следущий день после начала военной операции России.

«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение», — подчеркнул Фридман.

Позже бизнесмен подтвердил российскому Forbes, что написал своим коллегам письмо с оценкой конфликта Москвы и Киева. При этом он отметил, что не предполагал, что оно станет публичным. От дальнейших комментариев Фридман отказался.

Ранее «Эксперт» писал, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия окончательно договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

